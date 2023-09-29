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Лондон вновь расширил антироссийские санкции

14:57
  • пятница
  • 29 сентября 2023

Великобритания неоднократно предпринимала подобные недружественные шаги

Великобритания ввела санкции против ряда представителей властей Запорожской области, а также Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом в пятницу, 29 сентября, рассказали на Даунинг-Стрит.
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В обновленный черный список внесен заместитель председателя правительства ДНР Владимир Ежиков и экс-зампред правительства Ставропольского края Игорь Бабкин, который в санкционном списке числится как замглавы правительства ЛНР.

Также под действие рестрикций попала глава избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко и председатель законодательного собрания региона первого созыва Виктор Емельяненко, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что атака Вооруженных сил Украины на Севастополь, совершенная 22 сентября, была скоординирована Киевом с Соединенными Штатами и Великобританией.

Кроме того, британские власти, наряду с Соединенными Штатами, организовали атаку на трубопроводы системы "Северный поток", заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что это "террористический акт против критической энергетической инфраструктуры".

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