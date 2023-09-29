"Ситуация сложная": на Украине указали на проблемы контрнаступления ВСУ

Украинские военные не могут идти вперед из-за нехватки вооружений

Военнослужащие ВСУ испытывают "снарядный голод" при реализации наступательных действий в зоне СВО. Об этом в своем Telegram-канале написала бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Ситуация крайне сложная. Продвигаемся по состоянию на сейчас очень медленно", - написала Маляр.

При этом чиновница подчеркнула, что зачастую боевые действия происходят "без изменения положения". По ее словам, украинским военнослужащим удается преодолеть всего лишь "несколько сотен метров" в день на восточном и южном направлениях.

Она также добавила, что, несмотря на широкомасштабную поддержку ВСУ со стороны западных стран, российские военные все еще обладают значительным преимуществом в количестве современных вооружений.

"Помощь нам дают, но этого не хватает. Мир не готовился к нашей войне и не делал запасы", - заключила она.

Ранее старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиана заявил, что рано или поздно у Запада закончится терпение из-за непрекращающихся боевых действий на территории Украины. По словам эксперта, на данный момент американские и европейские политики всерьез ведут дискуссии о целесообразности дальнейшего финансирования ВСУ.

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