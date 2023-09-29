Путин в Кремле встретился с героями СВО

Президент расспросил военных о ситуации на фронте

В пятницу в Кремле чествовали военнослужащих, которые проявили мужество, отвагу и героизм в ходе спецоперации. В представительском кабинете 1-го корпуса с ними лично беседовал глава государства. Во встрече приняли участие заместитель командира взвода Иван Калашников - он вместе со своими бойцами под Урожайным смог отбить атаку противника - а также награжденные орденами Мужества ефрейтор Алексей Ивлиев и рядовой Вячеслав Тарасов. По видеосвязи из Центрального военного госпиталя имени Вишневского подключился и старший сержант Виктор Хамаганов. Он также награждён орденом Мужества.

Когда мобилизованный водитель лесовоза из Бурятии Иван Калашников встал из-за стола чтобы поприветствовать президента России, стало понятно, почему он получил позывной "Большой". Не солдат, а богатырь. На левой груди у рядового Калашникова - орден Мужества. Рядом сослуживцы - ефрейтор Алексей Ивлиев, рядовой Вячеслав Тарасов. Владимир Путин перед встречей с бойцами посмотрел видео, снятое с беспилотника, а также выслушал доклад командования о действиях солдат.

"Я понимаю, что, когда идёт бой - об этом никто не думает. Думаете наверняка о том, как в боевом смысле работать. Как отражать атаку противника. Но у вас это получилось именно так, как это и называют сегодня, после того, как это стало известно... А это так и есть - это героизм", - отметил Путин.

Тот самый бой произошёл возле села Урожайное. Наших бойцов предупредили по рации, что ВСУ пошли в атаку. Солдаты распределились по позициям. Большой как командир встал впереди всех и встретил врага лицом к лицу.

Большого и украинских солдат разделял буквально десяток метров. И даже когда прямо перед Иваном взрывались гранаты, он не сделал ни шагу назад. Сам метнул гранату очень точно. Противник бросился врассыпную. Кто мог - бежал, кто-то полз. Наши гранатомётчики и миномётчики добивали отступающего противника.

Ещё один участник этого боя - сержант Виктор Хамаганов - был на прямой видеосвязи с президентом из госпиталя. По состоянию здоровья не смог приехать в Кремль. Врачи не отпустили.

Скромные парни. Солдаты. Они явно не привыкли к парадной форме и такому пристальному вниманию. Сидят перед президентом. За их спинами журналисты, которые ловят каждое слово. Бойцов снимают сразу несколько видеокамер. В такой обстановке даже к чаю не притронулись.

Потерпев неудачу в том ближнем бою, ВСУ накрыли наши позиции артиллерией - кассетными боеприпасами. В ходе обстрела погибли двое военнослужащих. Владимир Путин с бойцами почтил их память минутой молчания. Рубеж не сдали.

Уже без журналистов, чтобы не смущали, президент расспросил парней о ситуации на фронте. О командовании. О том, как организована работа. Чего не хватает - как на СВО, так и в личной жизни. На груди у Ивана Калашникова скоро будет сверкать ещё и золотая звезда героя России. А его трое сослуживцев получат ордена Мужества. Соответствующий указ о награждении подписал верховный главнокомандующий.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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