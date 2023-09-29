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В Москве стартовала международная парламентская конференция

18:13
  • пятница
  • 29 сентября 2023

В столицу приехали более 200 участников

В пятницу в столице в колонном зале Дома союзов по инициативе Госдумы стартовала Первая международная парламентская конференция.

В столицу приехали более 200 участников, в том числе парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты. Они обсудят с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки. К участникам конференции обратился президент России Владимир Путин.

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Владимир Путин принимает участие в открытии Международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка"
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