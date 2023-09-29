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Глава ВТБ выступил против "мембраны" на валютном рынке

15:41
  • пятница
  • 29 сентября 2023

Банк России делает все возможное для стабилизации курса рубля

Новое предложение главы Минэкономразвития о внедрении "мембраны" – двойного курса рубля – может крайне негативно отразиться на курсе национальной валюты. Об этом в ходе выступления на Международном банковском форуме заявил глава ВТБ Андрей Костин.

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"Я против того. Если мы введем два курса рубля, у нас один будет 150, другой – 250, это точно. Поэтому этого не надо делать", - заявил Костин, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава денежно-кредитной организации подчеркнул, что для стабилизации курса национальной валюты вполне достаточно тех мер, которые уже были предприняты Банком России. По его словам, в ближайшее время регулятор начнет постепенное снижение процентной ставки.  

Ранее глава Минэкономразвития России Максим решетников заявил, что для преодоления последствий инфляционных процессов в экономическом секторе страны необходимо перенимать опыт китайских властей, которые в свое время внедрили так называемую "мембрану". По мнению министра, именно этот макроэкономический инструмент позволит не только стабилизировать курс рубля, но и значительно снизить уровень инфляции. 

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