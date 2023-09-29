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ВС России уничтожили пункт управления "Иностранного легиона"

16:13
  • пятница
  • 29 сентября 2023

Нарушены поставки вооружений ВСУ

Минобороны России в пятницу сообщило об уничтожении пункта управления "Иностранного легиона", нарушены поставки вооружений ВСУ на донецком и запорожском направлениях.
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По данным ведомства, на донецком направлении в течение недели ВСУ потеряли более 1760 военных. При этом на запорожском направлении с 24 по 29 сентября отражены восемь атак украинских военных, противник потерял более 330 бойцов.

"Воздушно-космическими силами России за неделю уничтожены пять боевых самолетов воздушных сил Украины", - сообщает Минобороны в своем Телеграм-канале.

Ранее в пятницу сообщалось, что российские войска группировки "Юг" отбили шесть атак ВСУ на трех направлениях. За личное уничтожение или захват военной техники противника наши бойцы получили денежные сертификаты от Минобороны на сумму в один миллион рублей.

Между тем в Генштабе отметили увеличение числа желающих поступить в ВС России по контракту. Там сообщили, что нет никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий.

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