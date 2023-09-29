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Собянин: В Москве созданы уникальные условия для развития инноваций

16:48
  • пятница
  • 29 сентября 2023

Мэр назвал городские проекты, которые помогают развитию инноваций

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о создании в Москве уникальной инновационной экосистемы. В нее входят кластер i.moscow и 54 технопарка.

"В кластере – сервисы и все условия, необходимые для эффективного развития новых идей и запуска продуктов с нуля", – сообщил Собянин в своем Телеграм-канале.

Так, с помощью "Фабрики прототипов" можно онлайн бесплатно найти партнеров по направлениям механической обработки и приборостроения. А "Фабрика дизайна 2.0" – проект Агентства креативных индустрий для взаимодействия дизайнеров и российских производителей.

С программой тестирования инноваций можно испытать свою разработку, получить обратную связь от пользователей, оценить потенциал продукта и понять, что нужно для выхода на рынок.

"В Москве – крупнейшая в мире сеть площадок пилотирования, в ней 233 организации и учреждения", – добавил Собянин.

Кроме того, в городе создана система технопарков. Резиденты площадок могут пользоваться их усовершенствованной инфраструктурой.

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