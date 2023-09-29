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Путин подписал указ об осеннем призыве

17:16
  • пятница
  • 29 сентября 2023

Срок службы составит 12 месяцев

Владимир Путин подписал ежегодный указ об осеннем призыве граждан на военную службу. Он опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, планируется призвать 130 тысяч человек. Как заявили в Министерстве обороны, срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев.

Новобранцев не будут направлять в пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил в новых регионах Российской Федерации. И не будут привлекать к выполнению задач специальной военной операции.

В оборонном ведомстве подчеркнули: в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет.

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