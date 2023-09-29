Киев уличили в обмане

У Киева возникнут большие проблемы, если он будет цепляться за ложь. Об этом пишет издание "Европейская правда", комментируя результаты расследования Варшавы о ракете, которая в конце прошлого года упала на территории Польши и привела к гибели двух человек.

Выяснилось, что ракета была украинской, хотя Киев это категорически отрицал. "Нет оправдания сознательному введению своего союзника и партнера в заблуждение", - говорится в статье (цитата по РИА Новости).

Накануне генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро заявил, что ракета была украинской - еще времен СССР. В то же время президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Киев не причастен к данному инциденту.

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