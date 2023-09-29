Крах олимпийского движения: как праздник спорта стал политикой

Спортивные функционеры заигрались в большую политику

В китайском Ханчжоу в выходные с традиционным для Китая масштабным и красивым шоу стартовали Азиатские игры, существующий с 54 года аналог Олимпиады для азиатских атлетов. Курирует Азиаду, естественно, МОК и в общем-то неудивительно, что олимпийский комитет Азии нас сначала позвал поучаствовать, пусть и в нейтральном статусе, но потом приглашение отозвал. А ведь на Азиаде наши спортсмены должны были пройти отбор на Игры в Париже в следующем году. Впрочем, в последнее время всё чаще звучат размышления экспертов из самых разных стран мира о том, состоится ли вообще парижская Олимпиада. И большая часть сходится во мнении, что если и состоится, то станет последней.

В омут, точнее, в Сену - с головой! Ну а как иначе? Ведь снят 100-летний запрет на плавание в главной реке французской столицы. Вот она – животворящая сила грядущей олимпиады. Вернее, полтора миллиарда евро, которые потратили на строительство очистных сооружений. Даже рыба в Сену вернулась, а вот доверие спортсменов – нет.

Дополнительные пробы показали, что плавать в Сене по-прежнему небезопасно. Один за другим сначала отменили этап триатлона, а затем и кубка мира. Виноваты, мол, сильные дожди, из-за которых вода в реке стала грязной. Учитывая грандиозные планы организаторов парижской олимпиады – аргумент так себе. Как и перспектива в целом.

Ключевой вопрос – безопасность. Одно дело обеспечить её пусть на многотысячном, но стадионе. Другое – взять под усиленный контроль городскую набережную протяжённостью в десятки километров. Возмущаются и "коренные обитатели" набережной. "Сена – единственная река, которая протекает между двумя книжными полками", – шутят парижские букинисты. Они здесь с 16 века. А теперь должны убраться восвояси.

Задерживается строительство олимпийской деревни и некоторых спортивных объектов. Организаторы, пишет британская Guardian, обливаются холодным потом. А ведь обещали построить две новые линии метро. Чтобы перевозить 10 миллионов болельщиков. На финал Лиги чемпионов весной прошлого года приехали лишь несколько десятков тысяч. И этот экзамен организаторы с треском провалили.

В аналогичной манере с французами теперь разговаривает и уже подзабытое Всемирное антидопинговое агентство. Париж, мол, не соблюдает высокие стандарты. А значит, под угрозой само участие атлетов из Пятой республики. И это, кажется, переполнило чашу терпения французов. Примерно половина опрошенных менее чем за год до начала олимпиады категорически, против её проведения. И это – не какая-то национальная специфика, а тренд. Причём, цикличный.

"Олимпийское движение находилось в кризисе реальном на стыке 70-80-х годов. Когда вместо лорда Килланина пришел главой олимпийского движения друг Советского Союза Хуан Антонио Самаранч. Он был послом Испании в Советском Союзе с 77 по 80-й, когда, пишут зарубежные исследования, мы его и завербовали. А если серьезно - то именно Хуан Антонио Самаранч за свои 21 год во главе МОК смог его коммерциализировать", - отметил Николай Ярёменко, член исполкома Федерации спортивных журналистов России.

А олимпиада из грандиозного праздника спорта окончательно превратилась в ярмарку глобального тщеславия. Для начала, игры — это не просто дорого, а очень дорого. Олимпиада — это всегда убыточное мероприятие. Исключением стали только сочинские игры. Доходы от которых превысили расходы на полтора миллиарда рублей. Японцы, например, в своей смете промахнулись в два раза. В Греции, ответственно заявило тогдашнее правительство, Игры в Афинах спровоцировали экономический кризис. Наконец, в Рио, помимо спортивных рекордов устанавливали и рекорд финансовый! Чистых убытков – 2 миллиарда долларов.

"Это мы умеем делать все хорошо, потому что мы всё наше наследие просчитываем. Мы понимали, как каждый объект на олимпиаде в Сочи будет востребован", - сказала депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Ведь основные расходы несут организаторы. МОК, конечно, готов посодействовать, но возможностей с каждым годом становится всё меньше. Бюджет организации по итогам 2022-го – дефицитный. В минус ушли больше чем на миллиард долларов. Итог прошедших 9 месяцев одному Баху известен. Основные доходы комитет получает от рекламодателей и официальных вещателей. Так повелось со времен олимпиады в Берлине в 1936-м.

Потоки, правда, теперь превратились в скромные ручейки. Рекламодатели, почуяв неладное, первыми побежали с тонущего олимпийского корабля. Доля спонсорских денег в бюджете МОК упала втрое, до антирекордных 11%! Меры нужны кардинальные.

"Проданы права на олимпиаду по 28, решается вопрос про 32 год. Это гигантские суммы. Те же самые вещатели выставляют свои требования. Они хотят, чтобы соревновались сильнейшие. Соответственно, всячески будут подталкиваться российские спортсмены", - рассказал Николай Ярёменко.

Ведь без них олимпиада, по сути, превращается в обычные "веселые старты". Спортивные функционеры, заигравшиеся в большую политику, с такой перспективой согласны. Инвесторы же категорически против.

"Кто-то рассматривает это как инвестицию, но давайте быть откровенными - вкладывать деньги туда, где есть лишь один шанс из десяти - так себе затея. Такой уровень риска просто смешон. Самая известная история касается Монреаля. Мэр города тогда пожал плечами и сказал - Олимпиада не может принести убытки, так же, как и мужчина не может родить ребенка", - отметил специалист в области экономики спорта Эндрю Цымбалист.

Это он еще в светлое будущее не заглядывал! В современных олимпийских реалиях и не такое возможно. Согласно новым рекомендациям Международного олимпийского комитета, "ни один спортсмен не может быть исключен из соревнований на основании трансгендерной идентичности или половых различий". Мужчины теперь соревнуются с женщинами. А к знаменитым "быстрее, выше, сильнее" добавили многозначительное "вместе".

Взбунтовалась, кажется, даже сама мать – природа. Финансы, политика и трансгендеры – мелочи по сравнению с климатическими проблемами. Одна за другой страны снимают свои заявки на проведение зимней олимпиады 2030 года. Япония, США, Канада и Швеция просто не уверены – будет ли через 7 лет на их территории подходящая погода.

Точно так же и с летними играми. Бежать эстафету в +40 – такое себе удовольствие. В общем, кризис у олимпийского движения, что называется, по всем фронтам. Но есть ли альтернатива главным соревнованиям четырехлетия? Задачу затмить олимпиаду организаторы "Игр дружбы" и "игр БРИКС", которые пройдут в России в 2024, перед собой не ставят.

"Все эти соревнования открыты для спортсменов из любой страны, даже из "недружественных" стран. У нас нет недружественных спортсменов, граждан и даже стран. Есть недружественные правительства, которые на какое-то время пришли к власти в государствах, чьи народы и граждане всегда имели с нами хорошие и добрые связи", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ведь эти соревнования действительно выглядят как олимпиада "здорового человека". Чистый спорт без гендерных махинаций и политической составляющей.

"Расширение участников, например, из Африки. Потому что в рамках олимпийских игр не все участники могут быть такими представительными. Потому что ограничение идёт по результатам и так далее. Возможно, "Игры дружбы" дадут возможность африканским странам больше спортсменов прислать на эти игры и поучаствовать. Это тоже было бы здорово", - сказала Светлана Журова.

Тем более, что для участия в Парижских играх наши атлеты должны будут пройти ряд унизительных процедур. А выступать всё равно придется без гимна, флага и в нейтральном статусе. Российское общество это восприняло крайне негативно. А на самом высоком уровне неоднократно подчёркивали – "пусть каждый решает сам". Главное, чтобы организаторы, Олимпиады смогли наконец достроить объекты, уладить все проблемы с ВАДА, договориться с букинистами и добиться нужной чистоты воды в Сене. Ведь для олимпийского спорта эти игры имеют все шансы стать финальным аккордом, к тому же не очень красивым.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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