Спишут в утиль: Зеленский панически боится выборов на Украине

Не исключено, что США захотят сделать ставку на более адекватного кандидата

Война войной - а выборы по расписанию. На Владимира Зеленского оказывается колоссальное давление со стороны, в первую очередь, США с тем, чтобы на Украине прошли запланированные на 24-й год выборы. Сам Зеленский проявляет просто-таки чудеса политической гибкости, пытаясь таким образом запустить эту выборную кампанию, чтобы голосование не состоялась. Параллельно его супруга дает большое интервью, в котором допускает, что муж не будет баллотироваться на второй срок с чудесной оговоркой - если украинское общество посчитает, что ему более не нужен такой президент. В любом случае, все это уже напоминает попытку остаться на сцене, несмотря на раздраженный гул публики.

Хотя это и не афишировалось, но в ходе недавней поездки Зеленского в США тема предстоящих президентских выборов на Украине наверняка затрагивалась. В Вашингтоне давно и четко обозначили свою позицию - голосование в 24-м году обязано состояться. Это до украинского руководства пытались донести по разным каналам. И через сенатора Грэма, который на встрече с Зеленским был вполне конкретен. И через западные СМИ, которые все эти полтора года лепили из Украины образ якобы свободной и демократической страны.

"Это не тривиальная задача, но Запад старается ее решить. Игнорируются все внесудебные расправы, казни. Игнорируется закрытие СМИ. Уничтожение оппозиционных партий. То, что бросают в тюрьмы любых несогласных. Все это абсолютно игнорируется. Но при этом для Запада создается картинка страны, которая идёт к демократии и свободе. И которой якобы мешает Россия. Зеленский, отказываясь от проведения выборов, разрушает эту картину целиком и полностью", - рассуждает политолог Павел Данилин.

И это Зеленскому в США наверняка объяснили, дав понять, что никакие отговорки не сработают. Однако пока Банковая продолжает транслировать их в массы, не изменяя своей стратегии. Тот же советник главы офиса украинского президента Подоляк почти в каждом интервью твердит - никаких выборов в 24-м году не будет. Мол, отсутствуют подходящие условия. Да и денег, как водится, в бюджете нет.

"Действие военного положения - первая причина, исключающая выборы. Во-вторых, организовать выборы на переднем крае, где идут активные боевые действия, практически невозможно. Также нарушаются права желающих выдвинуть свои кандидатуры, ранее мобилизованных в армию. Ещё одна причина - это стоимость проведения самих выборов", - заявил Подоляк.

По словам самого же Зеленского, речь идет о трёх миллиардах гривен. Именно гривен, а не долларов. На фоне той помощи, что Запад оказывает Украине, сущие копейки, которые та же Европа или США без проблем выделят Украине на президентские выборы в 24-м году. Однако Зеленский не просит. Он всячески сопротивляется даже мысли о проведении этого голосования. При этом в СМИ через супругу вбрасывается тезис, что, если выборы вдруг состоятся, Зеленский якобы вообще может отказаться в них участвовать.

Как же, откажется он поста, который за полтора года превратил его в долларового миллиардера, о чем писали в том числе западные СМИ. При этом никаких конкурентов в реальности у Зеленского нет. Украинская политическая поляна зачищена полностью. СМИ под контролем. Как и суды, избиркомы и прочие атрибуты нормальной демократической системы. То есть налицо тотальная узурпация власти. Однако даже в таких парниковых условиях Зеленский почему-то боится этих выборов, как огня.

"Не исключено, что США захотят сделать ставку на какого-то более управляемого, более адекватного кандидата, списав Зеленского в утиль, что для Зеленского будет означать прямое физическое уничтожение", - отметил Павел Данилин.

Возможно, и так. Лишний повод обвинить Россию в убийстве светоча демократии. Однако это крайняя мера, на которую могут и не пойти, предпочтя растоптать Зеленского с политической точки зрения. Уже сейчас очевидно, что для Запада он становится слишком токсичен. Взять ту же историю с обстрелом рынка в Константиновке, в котором Киев обвинял Россию. Совсем недавно западные СМИ транслировали бы это враньё автоматически. Но в этот раз журналисты "Нью-Йорк Таймс" провели расследование и выяснили, что ракета была украинской. Растет и количество материалов по поводу тотальной коррупции на Украине. Все это не очень хорошие звоночки. И на Банковой это прекрасно понимают.

"И США, и остальные страны Запада, я имею в виду западноевропейские страны, устали и от безуспешных контрнаступательных действий Украины. И в целом от того, что Украина превратилась в такую восточно-европейскую чёрную дыру, в которую уходит огромное количество ресурсов", - отметил политолог Александр Александровский.

Все это теоретически может сигнализировать о том, что Зеленского решили сменить. Однако сделать это хотят как бы демократическим путем. Через выборы, которые украинские власти принуждают провести. Вопрос, кто будет конкурентом Зеленского? Впрочем, в этом плане у американцев довольно большая скамейка запасных. На Украине сейчас в кого ни плюнь - попадешь в агента влияния США.

"Веселых лиц там мало. Это однозначно. Но тех, кто служит более яростно и более активно интересам США, очень много" – говорит Павел Данилин.

"Одним из них, безусловно, является Арсен Аваков. Он теневой, скажем так, игрок на украинском политическом рынке. Конечно, бессменная Юлия Владимировна Тимошенко. Но это, скорее всего, технический кандидат. Скорее всего, существует возможность выдвижения Кличко. А также не исключаем появления на политическом Олимпе руководителя офиса украинского президента Ермака. Так как он имеет тесные и рабочие отношения со странами Запада", - рассуждает Александр Александровский.

Если Вашингтон даст кому-то из них добро на участие в выборах, Зеленскому вряд ли светит второй срок. Потому как данный процесс американцы будут режиссировать согласно всем законам жанра. А они предполагают в том числе и дебаты. И критику действующей власти, которая сейчас на Украине под запретом.

Хотя вопросов к ней масса. Начиная тотальным воровством и заканчивая неудачами на фронте, которые привели к катастрофическим потерям. Все это сейчас обсуждается лишь на украинских кухнях. Да и то шепотом из-за боязни репрессий. Но если дискуссия вырвется в публичное пространство, Зеленского сметут. И это, пожалуй, пугает его больше всего.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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