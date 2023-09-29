Начало конца самой Армении: что ждет страну после потери Карабаха

Следующей целью Азербайджана может стать Зангезурский коридор

К сожалению, советские власти отобрали у Азербайджана Западный Зангезур – об этом заявил президент Азербайджана Алиев на встрече с президентом Турции Эрдоганом, очевидно, наметив следующую цель для восстановления исторической справедливости. Турецкие газеты массово и аргументировано пишут о грядущей войне на Кавказе. А Пашинян говорит о выходе из ОДКБ и окончательном развороте к США, на фоне одного за одним приезжающих в Ереван американских "товарищей" и отчитавшей армянских политиков посла США в стране. Тем временем продолжается исход армян из Карабаха. На сегодняшнее утро уехали уже более 85 тысяч или около 70 процентов от всего населения в 120 тысяч человек.

Май 2019 года. Премьер-министр Армении Никол Пашинян танцует народный танец "чименкенд" с жителями Шуши, которые отмечают 27-летие освобождения города в ходе первой Карабахской войны. Люди еще не знают, что всего через полтора года, в ноябре 2020 года, будут вынуждены покинуть родные дома, поскольку Азербайджан восстановит контроль над этой частью Нагорного Карабаха.

"Анализ показывает, что в ближайшие дни армян в Нагорном Карабахе больше не останется", - заявил Пашинян.

Эти слова армянский премьер произнес на заседании правительства 28 сентября 2023 года. На тот момент, спустя неделю после азербайджанского блицкрига, Карабах уже покинули 70 тысяч человек - больше половины армянского населения. По сути, непризнанная республика перестала существовать де-факто. А де-юре это случится 1 января 2024 года, указ уже подписал глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян. Когда с одной стороны многотысячная армия Азербайджана, а с другой - соглашательское правительство в Ереване, дальнейшее сопротивление было просто бессмысленно. В Карабахе распускаются все государственные учреждения и организации, а населению предложено ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном, чтобы решить: оставаться на родной земле или уезжать.

"Армянское руководство не поднимало вопрос о статусе жителей Нагорного Карабаха, о гарантиях их прав, свобод, о защите национальных культурных ценностей - это древние храмы, это множество других объектов. Ни один из этих вопросов поднят не был. Фактически это означает, что Армения в лице Пашиняна отвернулась от Карабаха, не сделав ничего не то, что для его защиты, но даже борьбы за какие-то минимальные гарантии. Более того, даже не была проведена подготовка территории для приема беженцев с территории Карабаха", - говорит Владимир Шаповалов - эксперт по международным отношениям, геополитике, конституционному праву, заместитель директора Института истории и политики МПГУ

То, что в эти дни происходит в Лачинском коридоре, единственной дороге, связывающей Карабах с Арменией, и на самой границе - настоящая гуманитарная катастрофа. Тысячи машин, люди набиваются в автобусы и легковушки, едут в кузовах грузовиков, идут пешком, неся на руках детей. В Карабахе - дефицит бензина. 26 сентября на топливохранилище, где люди пытались раздобыть драгоценные литры, произошел сильный пожар, погибли 68 человек, сотни пострадали. Местные врачи не справлялись. Первую помощь оказывали медики из нашего миротворческого контингента, а затем на вертолетах отправляли раненых на территорию Армении: 16 рейсов и более 140 спасенных жизней.

А ранее, сразу после начала Азербайджаном "специальных мероприятий", наши миротворцы размещали беженцев на своей базе. И сейчас там находятся около 500 человек, из них половина - дети. Многим семьям просто некуда идти. В свои дома они уже вряд ли вернутся, в Армении обустроиться будет крайне непросто. Карабах - сельский регион. Имущество с собой не возьмешь, а на новом месте найти работу очень сложно.

"Мне уже 4 раза пришлось бежать. 4 раза строила дом. Больше не поеду! Больше не поеду в Карабах. Лучше умру, чем поеду. Не хочу. Больше не могу. У нас там только кости остались. От села Храморт остались только кости. Кто-то с ребенком на руках. У кого-то ребенок упал. Кто-то плачет. Кто-то голодный. Все убежали. Что нам делать?" – говорит пожилая жительница Карабаха.

А еще люди задают главный вопрос: почему Армения в последнее время оставила Карабах на произвол судьбы? Слова этой женщины как крик души всего народа: "Целый год мы голодные. Целый год у нас нет медицинских принадлежностей, не получали. Почему сейчас взяли, да и встречают? Не думали раньше, что мы уже год голодные? Еда не поступает в Арцах. Дети голодные ложатся спать и просыпаются".

"Армения ничего не делала все эти годы, палец о палец не ударила, и, видимо, там действительно были такие настроения: а зачем нам что-то делать, если что, за нас Россия впишется. Но наш президент об этом неоднократно говорил, что вы же не признали Нагорный Карабах не то, что своей территорией, а даже просто независимым государством, почему Россия отношение к этому всему имеет? И почему мы должны каким-то образом решать за вас ваши проблемы? А сейчас они говорят о том, что Россия якобы виновата в том, что произошло с Нагорным Карабахом", - рассуждает Дмитрий Родионов, политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития.

Наблюдатели отмечают: Пашинян и команда наладили тесные связи с Западом сразу по приходу к власти в 2018-м. А дальше действовали по их сценарию. В октябре прошлого года на многосторонней встрече по Карабаху в Праге армянское руководство по существу признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Сейчас Никол Пашинян отказался от участия вооружённых сил страны в учениях ОДКБ. Зато провел маневры с военными США. А теперь поднимает вопрос оплаты за нахождение в стране российской военной базы и обвиняет в бездействии наших миротворцев. В Кремле заявляют, что внимательно следят за ситуацией.

"Мы понимаем эмоциональный накал этого момента, но мы категорически не согласны с попыткой возложить ответственность на российскую сторону или тем более на российских миротворцев, которые проявляют настоящий героизм, выполняя свои функции в соответствии с тем мандатом, который имеют. Упрекнуть миротворцев в том, что они что-то делают не так, никто не может. Никогда с такими упреками не согласимся", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По мнению Москвы, соблюдать международное право и гуманитарные нормы должны все стороны. В этой связи без внимания также не остались обстрел азербайджанскими военными армянского монастыря 13-го века в селе Чаректар. И арест при попытке выехать в Армению через Лачинский коридор экс-госминистра Нагорного Карабаха, бизнесмена Рубена Варданяна. В Азербайджане по обвинению в финансировании терроризма ему грозит до 14 лет тюрьмы. В прошлом году Варданян отказался от российского гражданства и отправился в Карабах. Заявил, что в трудную минуту хочет быть со своим народом. Совсем другое дело - Пашинян. К народу он был близок, пожалуй, только во время устроенной им "бархатной революции".

После начала событий в Карабахе протестующие вышли на улицы Еревана. Впрочем, сразу было заметно, что протестовали люди не так активно, как раньше. Эксперты говорят: армянское общество устало. Но не только.

"Я думаю, что можно несколько причин назвать. Одна из них заключается в том, что Пашинян - уличный политик. Он знает, как действуют протестующие, и умеет превентивно действовать против протеста. То есть протестный лидер, хорошо знающий протест, и умеющий не только протестовать, но и мешать другим это осуществлять", - говорит Владимир Шаповалов, эксперт по международным отношениям, геополитике, конституционному праву, заместитель директора Института истории и политики МПГУ.

Власти и, правда, ответили жестко. Всего, по последним данным, были задержаны 168 человек. Обыски и задержания прошли даже в столичных вузах. Но пытаясь заткнуть согражданам рот, Пашинян забывает о том, что такое завершение истории Нагорного Карабаха может стать началом конца самой Армении. Все дело в Нахичеванской области - азербайджанском эксклаве, который отделен от остальной страны территорией Армении. Это во времена СССР, когда между республиками не было границ, не было и проблемы. А теперь соединить Азербайджан с Нахичеванью предполагается через Зангезурский коридор. И в последние дни идея получила новое звучание. Казалось бы, всего лишь дорога на границе с Турцией длиной 40 километров, по которой, кстати, та же Армения могла бы получить выход к России через территорию Азербайджана. Но у Баку к этому проекту еще больший интерес - Зангезурский коридор позволит осуществить давнюю мечту: по-настоящему тесно соседствовать с Турцией, а, возможно, замахнуться и на большее. Ведь коридор должен пройти через Сюникскую область Армении.

"Мы знаем, что в Азербайджане есть достаточно серьезные реваншистские настроения о том, что Зангезур - это наша земля, азербайджанская. Поэтому надо понимать, что оставшись без покровительства России, Армения рискует просто-напросто потерять свою государственность. Как это уже и было в Средние века. Мы помним, что армянское государство на несколько столетий просто исчезло с карты. Эта территория превратилась в арену противостояния между Турцией и Персией и до тех пор, пока туда не пришла Россия, фактически там никакой Армении не было". – говорит Дмитрий Родионов, политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития.

И неслучайно, что именно в эти дни президенты Турции и Азербайджана заложили газопровод и открыли военно-производственный комплекс в Нахичевани. А заодно высказались о последних событиях.

"К сожалению, ничего не делалось, чтобы ответить на законные обеспокоенности Азербайджана в Карабахе. По этой причине он был вынужден провести операцию. С этой победой Азербайджана в регионе открылась возможность для полноценной нормализации. И эту возможность, убежден, необходимо проанализировать. Мы ждем от Армении, что она ответит на протянутую ей руку мира и будет делать честные шаги", - заявил Реджеп Эрдоган.

"Я уверен, что процесс интеграции армянского населения Карабаха в азербайджанское общество будет идти успешно. Люди, проживающие в Карабахском регионе, являются гражданами Азербайджана, независимо от их национальной принадлежности, и их безопасность, защищенность и права будут обеспечены азербайджанским государством", - уверяет Ильхам Алиев.

Что на практике значат эти слова, скоро станет понятно. А пока исход армянского населения продолжается. А осваивать новые земли Азербайджан и Турция, наверняка, будут вместе.

Никол Пашинян тем временем встретился с главой Агентства по международному развитию США Самантой Пауэр и исполняющей обязанности помощника госсекретаря Юри Ким. Заокеанские гостьи, видимо, приехали проинспектировать, как реализуется сценарий, первым эпизодом которого стал приход Пашиняна к власти. А заодно проинструктировать, как правильно вести переговоры с президентом Азербайджана, которые намечены на 5 октября в испанской Гранаде.

Алексей Платонов, Екатерина Симанович. "В центре событий".

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