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Эстонская полиция оштрафовала автомобилиста за наклейку "Я — русский"

21:01
  • пятница
  • 29 сентября 2023

Штраф составил 500 евро

Полиция Таллина оштрафовала мужчину за наклейку "Я — русский" на его автомобиле. Штраф составил 500 евро.

Как сообщает РИА Новости, штраф наложили на мужчину, который был инициатором использования наклейки "Я — русский" на автомобилях. Впервые о нем стало известно в середине сентября, когда в соцсетях появились фотографии черного BMW с этой надписью, а также наклейкой "Отряд по борьбе с нацизмом". Эстонские пользователи потребовали найти водителя и депортировать его в Россию. Позднее в городах страны появились и другие автомобили с подобными наклейками.

"Полиция оштрафовала его на сумму 500 евро за разжигание ненависти. Если мужчина не изменит своего поведения и совершит еще одно подобное нарушение, его могут привлечь к уголовной ответственности", - говорится в сообщении местной полиции.

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