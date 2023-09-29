Американского журналиста удивили кадры сдачи в плен солдат ВСУ

Он отметил, что Россия хорошо обращается с военнопленными

Украинские военные массово сдаются в плен - западные СМИ не хотят, чтобы это видели. Об этом заявил американский журналист Клейтон Моррис.

"Украинские военные складывают оружие и сдаются российским войскам. Это невероятно — правда", - рассказал журналист (цитата по РИА Новости).

По его словам, российская сторона хорошо обращается с военнопленными, поэтому бойцы ВСУ массово сдаются противнику.

Накануне сообщалось, что сдавшиеся в плен на сватовском направлении украинские военные принесли с собой помимо ящиков с боеприпасами три иностранных пулемета. Использовать в бою эти пулеметы не будут, по некоторым данным, их передадут в музей.

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