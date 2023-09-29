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Кристина Асмус рассказала об операции на сломанной ноге

20:55
  • пятница
  • 29 сентября 2023

"Итог фартовый"

Актрисе Кристине Асмус прооперировали ногу, которую она сломала во время съемок в Выборге. Как рассказала в соцсетях артистка, операция была непростой, однако "итог фартовый".

"Правда, как я выдержала первые 2 суток после нее - шок до сих пор... Рвало 15 часов подряд, температура под 40, и это плюсом к отходняку после анестезии, адовой боли в ноге", - отметила Кристина Асмус (цитата по РИА Новости).

По словам актрисы, операция была неделю назад, о чем она почти никому не рассказывала, поскольку сильно волновалась.

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