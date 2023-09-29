Украинская ракета влетела в гостиницу в Енакиево

Жертв нет

В Енакиево в ДНР украинская ракета попала в гостиницу, где живут строители из Ленинградской области. Об этом в пятницу в Телеграм-канале сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

"Ракета прилетела не куда-нибудь, а в гостиницу, где живут ленинградские строители, восстанавливающие город", - отметил Дрозденко.

По его словам, в результате инцидента никто не погиб. Дрозденко подчеркнул, что в новых регионах продолжат восстановление населенных пунктов.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что ситуация на артемовском направлении в зоне спецоперации остается горячей.

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