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Задира: как в Белом доме относятся к Энтони Блинкену

21:57
  • пятница
  • 29 сентября 2023

А шеф Пентагона — болтун

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, что в американской администрации считают госсекретаря Энтони Блинкена задирой.

Как пишет РИА Новости, слова Салливана прозвучали на мероприятии журнала Atlantic, когда он рассказывал о смене главы комитета начальников штабов Пентагона. Он сравнил приходящих на должности людей с новенькими в школах, которые хотят узнать, кто есть кто в классе.

"[Задира] — это Тони Блинкен само собой. Шеф Пентагона Ллойд Остин - скорее болтун", - пошутил Салливан.
 

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