Задира: как в Белом доме относятся к Энтони Блинкену

А шеф Пентагона — болтун

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, что в американской администрации считают госсекретаря Энтони Блинкена задирой.

Как пишет РИА Новости, слова Салливана прозвучали на мероприятии журнала Atlantic, когда он рассказывал о смене главы комитета начальников штабов Пентагона. Он сравнил приходящих на должности людей с новенькими в школах, которые хотят узнать, кто есть кто в классе.

"[Задира] — это Тони Блинкен само собой. Шеф Пентагона Ллойд Остин - скорее болтун", - пошутил Салливан.



Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"