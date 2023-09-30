Путин поздравил жителей новых регионов с Днём воссоединения с Россией

Праздник отмечается 30 сентября

Сегодня страна впервые отмечает День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. С праздником всех граждан поздравил Владимир Путин. Президент отметил, что ровно год назад миллионы жителей четырёх регионов сделали выбор - быть со своим Отечеством.

Ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость. Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестёр народ России поддержал всем сердцем, понял и глубоко прочувствовал главное: защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию, вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу. Благодарю всех граждан страны за эту сплочённость и патриотический настрой.

Президент сказал, что впереди - большая работа и решение сложных задач, реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития исторических регионов России. Обращаясь к жителям новых регионов глава государства поблагодарил их за твёрдость и решительность.

В конце сентября прошлого года в четырёх регионах прошли референдумы о воссоединении с Россией. Подавляющее большинство их жителей высказались за вхождение в состав нашей страны. А 30 сентября 2022 года в Кремле произошло историческое событие. Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России новых регионов.

В этом году День воссоединения стал памятной датой. Соответствующий закон подписал на днях президент. Сегодня по всей стране пройдут сотни праздничных мероприятий. Их объединяет общий лозунг "Мы вместе", сообщает "ТВ Центр".

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