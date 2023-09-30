Уничтожил 10 националистов: подвиг ефрейтора Акчурина

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Министерстве обороны рассказали о новых примерах мужества наших военнослужащих.

Старший сержант Аюр Данилов вместе с колонной, которая везла боеприпасы на передовую, попал в засаду и вступил в бой с украинскими диверсантами. Понеся потери, неприятель отступил, и колонна продолжила свой путь. Боеприпасы были доставлены вовремя, сообщает "ТВ Центр".

Ефрейтор Виктор Акчурин в составе штурмового отряда прорвал оборону неонацистов и удерживал позиции до подхода основных сил. Все атаки противника были отбиты. В ближнем бою уничтожены более 10-ти радикалов. А потом по вражеским позициям ударила наша артиллерия, Виктор вёл корректировку огня с беспилотника.

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