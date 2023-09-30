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Наводнение в Нью-Йорке: затопило метро и аэропорт

10:59
  • суббота
  • 30 сентября 2023

Власти ввели режим ЧС

Нью-Йорк поплыл. Город накрыли мощные ливни, вызванные тропическим штормом "Офелия". В некоторых районах выпало рекордное за 75 лет количество осадков. Власти ввели режим ЧС.
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Улицы мегаполиса за считанные часы превратились в полноводные реки. Старые ливнёвки не справляются с потоками воды. На дорогах глохнут машины. Затопило и подземку: в метро настоящие водопады. Несколько станций пришлось закрыть.

Отменены и задержаны сотни авиарейсов. Остановлена работа аэропорта Ла-Гуардия. Без света остались более пяти тысяч человек. Сохраняется угроза новых подтоплений. Власти призывают жителей без необходимости не покидать дома, сообщает "ТВ Центр".

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