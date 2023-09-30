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Украинская армия терпит поражение под Работино

10:27
  • суббота
  • 30 сентября 2023

Бойцы ВСУ отказываются выполнять приказы

В Минобороны рассказали о критическом положении украинских националистов в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Там ВСУ пришлось вывести в тыл 47-ю механизированную бригаду, так как военнослужащие отказались выполнять боевые задачи из-за колоссальных потерь среди личного состава.

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Российские военные продолжают методично уничтожать инфраструктуру противника. Высокоточными ударами по аэродрому Кульбакино Николаевской области ликвидированы два вражеских Миг-29, сообщает "ТВ Центр".

Как уточнили в оборонном ведомстве, истребители только недавно прибыли на Украину из Польши, где прошли адаптацию для применения западного ракетного вооружения.

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