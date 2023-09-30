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Собянин рассказал о том, как идёт реновация в Новой Москве

11:47
  • суббота
  • 30 сентября 2023

С опережением сроков

Почти 250 домов включили в программу реновации в Троицком и Новомосковском округах столицы. Об этом рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин.

Первый этап масштабного проекта сразу в нескольких районах удалось завершить с опережением сроков. Новые квартиры получили почти восемь тысяч человек. Также для переселения уже готовы девять новостроек, ещё столько же сейчас в работе.

В округах создают комфортные кварталы. Вместе с жильём строят транспортную и социальную инфраструктуру. Особое внимание уделяют возведению школ и детских садов, сообщает "ТВ Центр".

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