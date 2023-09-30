Российские военные доставили гуманитарную помощь в Степанакерт

В город привезли муку

Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе провёл новую гуманитарную акцию. В Степанакерт доставили более 15-ти с половиной тонн муки. Она предназначена для хлебопекарни. Это позволит возобновить работу предприятия.

Наша миссия продолжает обеспечивать безопасность и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения Нагорного Карабаха. Расчёты беспилотников ведут круглосуточный мониторинг обстановки. Задачи выполняют в условиях горной местности со сложным рельефом. За прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, сообщает "ТВ Центр".

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