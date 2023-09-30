В Москве расследуют ДТП с вылетевшим на тротуар "Мерседесом"

Водителя задержали

В Москве задержали водителя "Мерседеса", который накануне вечером устроил серьёзную аварию в центре города. Мужчина выехал на тротуар и врезался в группу прохожих.

Пострадали пять человек, в том числе два ребёнка. Им оказали медицинскую помощь. По словам очевидцев, одну из женщин пришлось буквально доставать из-под колёс машины.

Также стало известно, что за автомобилем числится больше сотни штрафов. Как сообщили в Следственном комитете, водитель отказался от медицинского освидетельствования. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы, сообщает "ТВ Центр".

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