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В Москве расследуют ДТП с вылетевшим на тротуар "Мерседесом"

12:49
  • суббота
  • 30 сентября 2023

Водителя задержали

В Москве задержали водителя "Мерседеса", который накануне вечером устроил серьёзную аварию в центре города. Мужчина выехал на тротуар и врезался в группу прохожих.

В Москве расследуют ДТП с таранившим всех подряд внедорожником
Mercedes сбил пешеходов в центре Москвы

Пострадали пять человек, в том числе два ребёнка. Им оказали медицинскую помощь. По словам очевидцев, одну из женщин пришлось буквально доставать из-под колёс машины.

Также стало известно, что за автомобилем числится больше сотни штрафов. Как сообщили в Следственном комитете, водитель отказался от медицинского освидетельствования. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы, сообщает "ТВ Центр".

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