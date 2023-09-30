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Свиньи заполонили улицы города в Свердловской области

13:32
  • суббота
  • 30 сентября 2023

Администрация бездействует

С неожиданной проблемой столкнулись жители города Ревда в Свердловской области. Страдают и водители на дорогах, и владельцы приусадебных участков. Дело в том, что на улицах свои порядки наводят свиньи с местной фермы. Упитанные хряки провоцируют ДТП, уничтожают урожай. Владелец хозяйства решать проблему с хрюкающими хулиганами не намерен, сообщает "ТВ Центр".
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Натуральные свиньи живут стадами и поодиночке. Большие, маленькие и всегда очень грязные. Со свитой зелёных мух пятачки смело шагают по дорогам, гуляют по лужайкам и по огородам. В числе пострадавших оказалась и сотрудница местной администрации - хулиганам пришлись по вкусу её петуньи.

Воруют, грабят, жируют… Нашествие свиней в Ревде началось летом. То, что подопечные везде суют свои пятачки, владельца фермы не смущает. Он наоборот только "за". Признаётся: его фунтики прожорливые, а свободный выгул неплохо экономит бюджет.  

Платят пока только автовладельцы. В Ревде свиньи спровоцировали уже не одно ДТП. Но всё это не страховой случай, уверены компании. А за сбитого парнокопытного хозяину положена компенсация.

Решить проблему с хрюкающими хулиганами мог бы забор. Но владелец ставить его не собирается - ограждение обойдётся примерно в миллион рублей. А денег, говорит, нет.  Впрочем, и у питомцев нет желания здесь оставаться. Скотный двор запущен: сплошная грязь и мёртвые животные. 

Кладбище домашних питомцев соседи показывали полиции, на повсеместное свинство жаловались чиновникам. Местные власти только разводят руками - проблемы животноводства в их компетенцию не входят.

Оксана Коваленко, «ТВ Центр»

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