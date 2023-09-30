Украина готовит новое контрнаступление

И даже замахнулась на Запорожскую АЭС

Владимир Зеленский согласовал с Вашингтоном новое наступление ВСУ, запланированное на октябрь. Об этом сообщают информагенства. Основными направлениями должны стать Херсон и Запорожье. По этой же информации, крупная группировка морской пехоты ВСУ готовится форсировать Днепр; а спецназ, прошедший подготовку у британских инструкторов, рассчитывает захватить Запорожскую АЭС.

Однако сами украинские военные не слишком уверены в успехе операции и говорят о нехватке техники. Тем временем статья расходов на помощь Киеву стала камнем преткновения при согласовании проекта бюджета США, сообщает "ТВ Центр".

Своё выступление на съезде Республиканской партии в Калифорнии Дональд Трамп начал сразу с обвинений. Республиканец уверен: власти штата подтасовали результаты голосования на последних выборах. А как иначе объяснить, что он – предприимчивый, харизматичный политик, – проиграл бессменному герою карикатур Байдену.

1 октября в полдень в США наступает очередной шатдаун – правительство прекращает свою работу. Демократам и республиканцам так и не удалось согласовать проект бюджета на новый финансовый год. Больше всего споров вызвала статья расходов на помощь Украине – свыше 6 миллиардов долларов.

Помощь Киеву слишком дорого обходится Западу во всех смыслах. Об этом открыто заявил глава МИД Великобритании. Но ничего не поделаешь, сетуют англосаксы, признавая при этом: сильная Россия - слишком серьёзный противовес для НАТО.

Анна Пешехонова, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"