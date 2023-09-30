Страна отмечает День воссоединения четырёх регионов с Россией

С праздником россиян поздравил Владимир Путин

Сегодня наша страна впервые отмечает День воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. С праздником всех граждан поздравил Владимир Путин. Глава государства отметил, что ровно год назад жители четырёх регионов сделали выбор - быть со своим Отечеством.

Референдумы о воссоединении с Россией в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях прошли в сентябре прошлого года. А 30 сентября в Кремле произошло историческое событие: Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России четырёх регионов.

Сегодня по всей стране проходят акции и мероприятия. В "Артеке" более двух тысяч детей и вожатых выстроились в слова "День воссоединения". Участники патриотических молодёжных организаций из Московской области встали в форме надписи "Мы вместе". Во многих городах открыли фотовыставки.

В Краснодаре провели мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей. Гостей угощали на полевой кухне. Из Луганска стартовал автопробег. В колонне - белые, синие и красные автомобили. В Лисичанске на стене одного из зданий активисты из Казани нарисовали флаги России, Татарстана и ЛНР, сообщает "ТВ Центр".

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