ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Страна отмечает День воссоединения четырёх регионов с Россией

11:58
  • суббота
  • 30 сентября 2023

С праздником россиян поздравил Владимир Путин

Сегодня наша страна впервые отмечает День воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. С праздником всех граждан поздравил Владимир Путин. Глава государства отметил, что ровно год назад жители четырёх регионов сделали выбор - быть со своим Отечеством. 
Путин поздравил жителей новых регионов с Днём воссоединения с Россией

Референдумы о воссоединении с Россией в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях прошли в сентябре прошлого года. А 30 сентября в Кремле произошло историческое событие: Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России четырёх регионов.

Сегодня по всей стране проходят акции и мероприятия. В "Артеке" более двух тысяч детей и вожатых выстроились в слова "День воссоединения". Участники патриотических молодёжных организаций из Московской области встали в форме надписи "Мы вместе". Во многих городах открыли фотовыставки.

В Краснодаре провели мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей. Гостей угощали на полевой кухне. Из Луганска стартовал автопробег. В колонне - белые, синие и красные автомобили.  В Лисичанске на стене одного из зданий активисты из Казани нарисовали флаги России, Татарстана и ЛНР, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
День воссоединения новых регионов с Россией
День воссоединения новых регионов с Россией
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.