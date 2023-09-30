Число покинувших Нагорный Карабах превысило 100 тысяч

Это больше половины населения республики

Более 100 тысяч жителей Нагорного Карабаха уехали в Армению за последние дни, сообщает портал 1Lurer. Это более половины жителей республики. По состоянию на 2015 год численность населения непризнанной республики составила 145 053 человека.

Через Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией, проехали более 20 тысяч автомобилей.

19 сентября Азербайджан провёл в Карабахе антитеррористическую операцию. 20 сентября Баку и Степанакерт подписали соглашение о прекращении огня, которое включало пункт о юридическом оформлении Нагорного Карабаха как части Азербайджана.

28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении её существования с 1 января 2024 года. Статус российских миротворцев, находящихся в регионе, будет определён в результате переговоров с Азербайджаном.

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