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В Армении хотят отключить российские телеканалы

14:09
  • суббота
  • 30 сентября 2023

Власти всерьёз обсуждают эту идею

В Армении допустили возможность отключения российских телеканалов. Об этом сообщила депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Лусине Бадалян.
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По словам парламентария, этот вопрос обсуждается давно, он даже поднимался на пленарных заседаниях Национального собрания Армении, сообщает издание factor.am.

Сегодня в Армении через общественный мультиплекс транслируются российские "Первый канал", "РТР Планета", "Россия. Культура" и межгосударственный телеканал "Мир".

Идея об отключении российского ТВ в Армении обсуждается на фоне событий в Нагорном Карабахе, из которого за последние дни выехали в Армению более ста тысяч жителей. Они приняли это решение после того, как 19 сентября Азербайджан провёл в Карабахе антитеррористическую операцию.

20 сентября Баку и Степанакерт подписали соглашение о прекращении огня, которое включало пункт о юридическом оформлении Нагорного Карабаха как части Азербайджана.

28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении её существования с 1 января 2024 года.

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