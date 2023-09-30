В Армении хотят отключить российские телеканалы

Власти всерьёз обсуждают эту идею

В Армении допустили возможность отключения российских телеканалов. Об этом сообщила депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Лусине Бадалян.

По словам парламентария, этот вопрос обсуждается давно, он даже поднимался на пленарных заседаниях Национального собрания Армении, сообщает издание factor.am.

Сегодня в Армении через общественный мультиплекс транслируются российские "Первый канал", "РТР Планета", "Россия. Культура" и межгосударственный телеканал "Мир".

Идея об отключении российского ТВ в Армении обсуждается на фоне событий в Нагорном Карабахе, из которого за последние дни выехали в Армению более ста тысяч жителей. Они приняли это решение после того, как 19 сентября Азербайджан провёл в Карабахе антитеррористическую операцию.

20 сентября Баку и Степанакерт подписали соглашение о прекращении огня, которое включало пункт о юридическом оформлении Нагорного Карабаха как части Азербайджана.

28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении её существования с 1 января 2024 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"