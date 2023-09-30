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Собянин: 2 октября стартует месяц московской промышленности

15:05
  • суббота
  • 30 сентября 2023

Двери для посетителей откроют несколько десятков предприятий

2 октября в столице стартует специальный сезон экскурсий, приуроченный ко Дню московской промышленности. Об этом рассказал в социальной сети мэр Сергей Собянин.

Запланированы фотовыставки и викторины. Двери для посетителей откроют несколько десятков предприятий мегаполиса, сообщает "ТВ Центр".

Мэр отметил, что всего сейчас в городе более четырёх тысяч промышленных площадок. Нередко в одном месте трудятся семьи. И в рамках месяца промышленности награды получат московские династии, которые уже десятки, а некоторые даже сотни лет, задействованы в отрасли.

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