Собянин: 2 октября стартует месяц московской промышленности

Двери для посетителей откроют несколько десятков предприятий

2 октября в столице стартует специальный сезон экскурсий, приуроченный ко Дню московской промышленности. Об этом рассказал в социальной сети мэр Сергей Собянин.

Запланированы фотовыставки и викторины. Двери для посетителей откроют несколько десятков предприятий мегаполиса, сообщает "ТВ Центр".

Мэр отметил, что всего сейчас в городе более четырёх тысяч промышленных площадок. Нередко в одном месте трудятся семьи. И в рамках месяца промышленности награды получат московские династии, которые уже десятки, а некоторые даже сотни лет, задействованы в отрасли.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"