Победа будет за нами, уверен политик

Спецоперация будет идти до уничтожения киевского режима, а новых регионов России по её результатам станет больше. Уверенность в этом выразил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Победа будет за нами. А новых регионов в составе России будет больше", - написал политик у себя в Telegram-канале.

Он отметил, что на референдумах год назад жители четырёх регионов приняли судьбоносное решение - быть со своим Отечеством. Выбор людей, написал Медведев, стал символом не только восстановления исторической справедливости, но и единства русского народа.

Сегодня наша страна впервые отмечает День воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. С праздником всех граждан поздравил президент Владимир Путин.

Референдумы о воссоединении с Россией в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях прошли в сентябре прошлого года. А 30 сентября в Кремле произошло историческое событие: Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России четырёх новых регионов.

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