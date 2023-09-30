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Костомаров из спортзала переместился в бассейн

16:07
  • суббота
  • 30 сентября 2023

Фигурист проходит курс реабилитации

Роман Костомаров показал, как плавает в бассейне в протезах. Фигурист опубликовал у себя в Telegram-канале видео, подписанное так: "Идём, бежим, а теперь и плывём. Только вперёд".
Костомаров вышел на связь впервые после госпитализации

"Вот хороший способ, чтобы плыть без рук и в протезах, - это дельфином. Пусть не быстро, но можно", - сказал олимпийский чемпион.

Ранее Костомаров публиковал видео из спортзала, где он занимается на тренажёрах и проходит реабилитацию.

10 января Роман Костомаров попал в реанимацию одной из московских больниц с пневмонией, позже был переведён в больницу в Коммунарке. Там его сначала подключили к аппарату ИВЛ, а затем – к ЭКМО.

Из-за нарушения кровообращения, отмирания тканей и для предотвращения сепсиса врачам пришлось ампутировать ступни и пальцы на руках.

Роману Костомарову 46 лет. В разные годы он выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой, Екатериной Давыдовой и Анной Семенович. В паре с Навкой фигурист получил титулы олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира, трёхкратного чемпиона Европы, трёхкратного победителя финалов Гран-при и трёхкратного чемпиона России.

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