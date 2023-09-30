Армия России отразила семь атак ВСУ под Донецком

Противник несёт потери

Российские военные отбили семь атак ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

Противник понёс большие потери. Сообщается о 430-ти погибших и раненых, потере четырёх боевых бронированных машин и двух автомобилей. Во время контрбатарейной борьбы поражены американская артиллерийская система М777, польская самоходная артиллерийская установка "Краб" и установка "Гвоздика".

Также за сутки силы ПВО России сбили 25 украинских беспилотников, девять реактивных снарядов РСЗО "Ураган" и один снаряд системы залпового огня HIMARS.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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