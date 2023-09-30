Жена Зеленского оказалась гражданкой России

Опубликовано видео её паспорта

В квартире жены Владимира Зеленского в Крыму нашли её российский паспорт. Об этом у себя в Telegram-канале написал военный аналитик Борис Рожин.

Он разместил кадры, на которых видно, как из женской сумочки достают паспорт на имя Елены Владимировны Зеленской. Документ выдан в Симферополе в апреле 2014 года.

Рожин утверждает, что видео сделано в квартире супруги Владимира Зеленского в Ялте.

"Получала она его ещё тогда, когда из клоуна ещё не планировали лепить президента и был вариант ездить на заработки в Россию", - написал эксперт.

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