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Жена Зеленского оказалась гражданкой России

17:11
  • суббота
  • 30 сентября 2023

Опубликовано видео её паспорта

В квартире жены Владимира Зеленского в Крыму нашли её российский паспорт. Об этом у себя в Telegram-канале написал военный аналитик Борис Рожин.

Он разместил кадры, на которых видно, как из женской сумочки достают паспорт на имя Елены Владимировны Зеленской. Документ выдан в Симферополе в апреле 2014 года.

Рожин утверждает, что видео сделано в квартире супруги Владимира Зеленского в Ялте.

"Получала она его ещё тогда, когда из клоуна ещё не планировали лепить президента и был вариант ездить на заработки в Россию", - написал эксперт.

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