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Собянин: Московский метрополитен переживает самый активный рост в истории

17:44
  • суббота
  • 30 сентября 2023

С 2011 года открыты 112 станций метро и МЦД

Сергей Собянин рассказал на своей странице "ВКонтакте" о развитии Московского метрополитена. Сейчас подземка переживает самый активный рост в истории, отметил мэр.

С 2011 года в столице открыты 112 станций метро и МЦД. Метро пришло и в Московскую область. К примеру, станция "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии имеет выходы сразу в три города: Москву, Люберцы и Котельники.

Своя станция метро есть теперь в аэропорту "Внуково". Туда продлена Солнцевская линия.

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