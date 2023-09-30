Собянин: Московский метрополитен переживает самый активный рост в истории

С 2011 года открыты 112 станций метро и МЦД

Сергей Собянин рассказал на своей странице "ВКонтакте" о развитии Московского метрополитена. Сейчас подземка переживает самый активный рост в истории, отметил мэр.

С 2011 года в столице открыты 112 станций метро и МЦД. Метро пришло и в Московскую область. К примеру, станция "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии имеет выходы сразу в три города: Москву, Люберцы и Котельники.

Своя станция метро есть теперь в аэропорту "Внуково". Туда продлена Солнцевская линия.

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