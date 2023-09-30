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Москвичей предупредили о резкой смене погоды

19:20
  • суббота
  • 30 сентября 2023

Осень вступит в свои права

1 октября погода в столичном регионе начнёт меняться. Период летнего тепла сменится дождями и прохладой.

Уже в воскресенье с утра пойдёт дождь, температура днём не поднимется выше 17 градусов, сообщает Гидрометцентр.

На следующей неделе тепло окончательно покинет Москву и Подмосковье. Ночами будет от шести до восьми градусов тепла, днём – около 15-ти. При этом всю неделю будут идти дожди.

Сентябрь в этом году выдался чрезвычайно тёплым и сухим. В начале осени жители Подмосковья делились в соцсетях фотографиями зацветающей клубники, ореха, других садовых культур и кустарников.

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