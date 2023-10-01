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Как изменится жизнь россиян с 1 октября

10:43
  • воскресенье
  • 01 октября 2023

Вырастет денежное довольствие у военных

С 1 октября в десять раз повышен штраф за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины. Он составит 30 тысяч рублей. Штраф в размере 400 тысяч грозит юридическим лицам за непредоставление списков для постановки граждан на воинский учёт. 

На 10,5% повышаются зарплаты военных и некоторых других силовиков. На столько же вырастет и размер военных пенсий. На 5,5%  - выплаты работникам федеральных госорганов, которые при этом не являются госслужащими.

С 1 октября полисы добровольного страхования банковских карт должны будут не только защищать от потери карты или ее повреждения, но и включать другие риски. Среди них - мошенническое списание денег, сообщает "ТВ Центр".

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