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В России начался осенний призыв в армию

10:00
  • воскресенье
  • 01 октября 2023

Срочников не будут отправлять в зону СВО

Сегодня в России стартует осенний призыв. Он продлится до 31 декабря. Согласно указу президента, войска пополнят 130-ть тысяч новобранцев. Это на 10 тысяч больше, чем весной.

Как сообщили в Минобороны, отправка в войска первых новобранцев со сборных пунктов запланирована через две недели. Срок службы остаётся прежним - один год.

Впервые призыв пройдёт в новых регионах. Срочники не будут направлены в зону спецоперации, сообщает "ТВ Центр".

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