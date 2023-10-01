Названы имена новых героев спецоперации

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали об отваге и героизме наших военнослужащих. Сержант Анатолий Земов с ремонтной бригадой возвращает в строй повреждённую технику. В ходе боя на одном из стратегически важных направлений наша БМП попала под вражеский артобстрел. Прибыв на место Анатолий, сначала оказал помощь двум раненым, а затем сумел доставить подбитую машину в пункт восстановления.

Младший лейтенант Антон Тихов и его мотострелковый взвод штурмом взяли укрепления ВСУ и, несмотря на миномётный и артиллерийский удары противника, сумел отразить все атаки неонацистов. В ближнем бою взвод Тихова уничтожил вражеский БТР и до отделения пехоты, сообщает "ТВ Центр".

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