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НОВОСТИ

Названы имена новых героев спецоперации

11:17
  • воскресенье
  • 01 октября 2023

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали об отваге и героизме наших военнослужащих. Сержант Анатолий Земов с ремонтной бригадой возвращает в строй повреждённую технику. В ходе боя на одном из стратегически важных направлений наша БМП попала под вражеский артобстрел. Прибыв на место Анатолий, сначала оказал помощь двум раненым, а затем сумел доставить подбитую машину в пункт восстановления.

Младший лейтенант Антон Тихов и его мотострелковый взвод штурмом взяли укрепления ВСУ и, несмотря на миномётный и артиллерийский удары противника, сумел отразить все атаки неонацистов. В ближнем бою взвод Тихова уничтожил вражеский БТР и до отделения пехоты, сообщает "ТВ Центр".

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