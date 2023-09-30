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День воссоединения новых регионов с Россией завершился концертом в Москве

19:34
  • суббота
  • 30 сентября 2023

Он прошёл на главной площади страны

Грандиозный концерт "Одна страна, одна семья, одна Россия!" прошёл на Красной площади в Москве. Он был посвящён Дню воссоединения новых регионов с Россией, сообщает РИА Новости.

В концерте, в частности, приняли участие SHAMAN, Денис Майданов, Олег Газманов, Стас Пьеха, Николай Басков, Дмитрий Певцов, Московский театр танца "Гжель".

Сегодня наша страна впервые отмечает День воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. С праздником всех граждан поздравил Владимир Путин. Глава государства отметил, что ровно год назад на референдуме жители четырёх регионов сделали выбор - быть со своим Отечеством.

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