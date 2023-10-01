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Бойцам группировки "Запад" вручили награды на передовой

11:51
  • воскресенье
  • 01 октября 2023

Военные проявляют настоящее мужество

Сегодня военнослужащие Сухопутных войск отмечают свой профессиональный праздник. Накануне особо отличившиеся бойцы группировки "Запад" прямо на передовой получили государственные награды.

Мужество и самоотверженность командиры подразделений проявили при умелом отражении атак противника на разных участках фронта. Чёткое выполнение боевых задач позволило развить успех в наступлении наших войск.

Вручая медали "За храбрость", заместитель командующего группировкой Владимир Луговой поблагодарил каждого военнослужащего. Сразу после награждения бойцы вернулись на свои позиции, сообщает "ТВ Центр".

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