Бойцам группировки "Запад" вручили награды на передовой

Военные проявляют настоящее мужество

Сегодня военнослужащие Сухопутных войск отмечают свой профессиональный праздник. Накануне особо отличившиеся бойцы группировки "Запад" прямо на передовой получили государственные награды.

Мужество и самоотверженность командиры подразделений проявили при умелом отражении атак противника на разных участках фронта. Чёткое выполнение боевых задач позволило развить успех в наступлении наших войск.

Вручая медали "За храбрость", заместитель командующего группировкой Владимир Луговой поблагодарил каждого военнослужащего. Сразу после награждения бойцы вернулись на свои позиции, сообщает "ТВ Центр".

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