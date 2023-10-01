Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-летием КНР

Президент пожелал гражданам страны счастья и процветания

Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 74-ой годовщиной образования страны, сообщает "ТВ Центр".

Президент отметил, что предстоящие с лидером КНР переговоры во время форума "Один пояс, один путь" будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей.

Путин пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья, благополучия и всяческих успехов, а гражданам КНР - счастья и процветания.

Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались в Москве в марте 2023 года. Лидеры двух стран провели многочасовые переговоры, обсудив все аспекты двустороннего сотрудничества и мировые проблемы, в том числе, ситуацию на Украине.

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