ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-летием КНР

10:55
  • воскресенье
  • 01 октября 2023

Президент пожелал гражданам страны счастья и процветания

Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 74-ой годовщиной образования страны, сообщает "ТВ Центр".

Президент отметил, что предстоящие с лидером КНР переговоры во время форума "Один пояс, один путь" будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей.

Путин пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья, благополучия и всяческих успехов, а гражданам КНР - счастья и процветания.

Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались в Москве в марте 2023 года. Лидеры двух стран провели многочасовые переговоры, обсудив все аспекты двустороннего сотрудничества и мировые проблемы, в том числе, ситуацию на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.