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В Словакии на выборах победила партия, выступающая против поддержки Украины

11:09
  • воскресенье
  • 01 октября 2023

Партия также критикует НАТО

В Словакии подводят предварительные итоги досрочных парламентских выборов. После обработки почти всех бюллетеней, уверенно лидирует партия "Направление - социальная демократия", возглавляемая бывшим премьер-министром Робертом Фицо. Он выступает против помощи Украине, за мирные переговоры, а также критикует НАТО.

Объединение поддержали более 23% избирателей. Второе место - у либералов из "Прогрессивной Словакии" и третье - у "Голоса соцдемократии". Политологи уже прогнозируют создание правительственной коалиции двумя социал-демократическими партиями, сообщает "ТВ Центр".

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