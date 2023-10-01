Три региона России подверглись атакам ВСУ

Пострадали мирные жители

Минувшей ночью и утром 1 октября три российских региона были атакованы ВСУ. Власти Смоленска сообщили о попытки атаки дронами объектов в Заднепровском районе города.

В Белгородской области три человека получили ранения во время обстрела центрального рынка в Шебекино. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Сочи на несколько часов закрывали аэропорт из-за атаки дронов. Глава города Алексей Копайгородский рассказал, что около восьми утра дежурными средствами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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