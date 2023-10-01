Зато удалось избежать шатдауна

В США удалось избежать шатдауна, но только на 45 дней. Палата представителей в последний момент одобрила проект временного бюджета. Чтобы прийти к согласию, статью о расходах на помощь Украине из документа убрали.

Джо Байден его подписал, но при этом заявил: прекращать поддержку Киева недопустимо. Жаркие дискуссии в Конгрессе ещё продолжатся. Тем более демократы показали, что готовы даже на самые опрометчивые действия.

Конгрессмен-демократ Джамал Боуман нажимает сигнал пожарной тревоги в одном из офисных зданий Палаты представителей. Ровно в тот момент, когда там идёт обсуждение проекта краткосрочного бюджета. Казалось мелочь, но республиканцы расценивают это как попытку сорвать голосование. Комитет по административным делам Палаты представителей начал расследование. В округе Колумбия ложное включение пожарной сигнализации - это преступление. Наказывается тюремным сроком до полугода.

Спикер Палаты представителей сравнивает произошедшее со штурмом Капитолия, а его однопартийцы напоминают: это Конгресс США, а не средняя школа в Нью-Йорке, в которой когда-то работал Боуман. Республиканцы намерены внести резолюции об изгнании хулигана с Капитолийского холма. Конгрессмен попытался оправдаться: мол, очень спешил на заседание, и решил, что тревожная кнопка быстрее откроет дверь.

С задержкой на два с половиной часа голосование по проекту продления финансирования федерального правительства всё-таки состоялось. Шатдаун удалось отложить на 45 дней. Ближайшие полтора месяца федеральные служащие могут спать спокойно. Они продолжат получать зарплаты, а американцы - гарантированные государством услуги. С носом осталась только Украина, которую по объёмам выделяемых денег называют 51-ым штатом США.

Республиканцы под угрозой шатдауна вынудили Байдена подписать закон о финансировании правительства без помощи нацистскому режиму. Хотя, ранее тот и заявлял, что Вашингтон ни при каких обстоятельствах не оставит Киев один на один с Москвой, сообщает "ТВ Центр".

Несмотря на громкие заявления для прессы, демократы тоже голосовали за временный проект бюджета, не включающий помощь киевскому режиму. Ведь на кону собственные карьера и благополучие - президентская гонка в США идёт полным ходом.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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