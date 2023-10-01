В дагестанском селе сгорело 20 домов

Пожар тушили несколько часов

В одном из дагестанских сёл введён режим ЧС после крупного пожара, в результате которого сгорело 20 домов. Он начался накануне, а потушить огонь удалось только ночью.

Местные сразу стали говорить, что причина пожара - короткое замыкание. Первый дом вспыхнул, как спичка, за ним - сразу второй. Остановить огонь оперативно не получилось. Дома расположены слишком близко друг к другу. Пламя стремительно охватывало строения одно за другим.

Сообщение о возгорании поступило около четырёх часов дня. На место ЧП оперативно выехали пожарные. В Хутрах направили десять единиц техники. Но дорога до села занимает много времени. Ближайшая пожарная часть находится в 26 километрах.

Помогали, кто чем может, и сами жители села. Рискуя жизнью, спасали свои дома и дома соседей. Не обошлось без жертв. У одного мужчины, видимо, из-за стресса случился сердечный приступ, он скончался. Ликвидировать огонь удалось только в полночь.

В общей сложности, полностью сгорели 20 строений на площади около 800 квадратных метров. Шесть жилых домов не подлежат восстановлению. Многие повреждены частично. Их глава региона обещал помочь восстановить. На месте ЧП ожидают комиссию, которая оценит размер ущерба. А правоохранительные органы начинают работу по выяснению точных причин возгорания.

Екатерина Гоголева, «ТВ Центр»

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