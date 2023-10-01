В Британии заговорили об отправке военных на Украину

Это ведёт к эскалации конфликта

Великобритания отправит на Украину своих военных. Об этом сообщил в интервью новый министр обороны Грант Шэппс. Однако, вскоре сам же попытался опровергнуть скандальное заявление. Глава ведомства уточнил, что речь идёт лишь про обучение ВСУ. Тем не менее, вовлечённость западных стран в украинский конфликт уже не оставляет сомнений.

Тезис о том, что Запад в украинском конфликте помогает Киеву, но сам остаётся за рамками боевых действий, уже давно трещит по швам. В Лондоне, очевидно, устали притворяться и окончательно сбросили маски. Новый британский министр обороны Грант Шэппс в интервью газете The Telegraph заявил, что на Украину в скором времени отправится десант королевской армии, сообщает "ТВ Центр".

По словам министра обороны Королевства, присутствие личного состава в гуще событий гораздо эффективнее, нежели возможность полагаться на тактику экспертов НАТО. Более того, Лондон готов подставить Киеву дружеское плечо и в плане патрулирования акватории Чёрного моря. После скандального интервью о наполеоновских планах, господин Шэппс удалился разговаривать с начальником британского Генштаба тет-а-тет. И вскоре поспешил отказаться от всех слов и заявил, что журналисты его просто не так поняли. Воевать англичане не будут, только консультировать. Что, впрочем, тоже далеко от попыток деэскалации конфликта.

Бросок на передовую британцев - последняя попытка хоть как-то спасти провалившееся украинское контрнаступление, уверены военные эксперты. Портал Business Insider пошёл дальше и всю ответственность свалил на западных инструкторов. Оказывается, украинскую армию всё это время обучали неправильно. Всё, чему смогли научить ВСУ - так это базовым солдатским навыкам.

Авторы материала уверены: Пентагон долгое время боролся с низкотехнологичными повстанцами, потому и не обрёл необходимых навыков для оппонентов покрупнее. Совокупность этих факторов отражается и на поддержке Украины за рубежом: она ощутимо слабеет. На словах главы государств по-прежнему едины с Киевом, а вот народ - в прямом смысле голосует против. В Словакии на выборах в парламент лидирует оппозиционная партия экс-премьера Роберта Фицо. Политик выступает категорически против поддержки Киева во вред собственной экономике.

Александра Сергомасова, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"