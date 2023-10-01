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Собянин поздравил москвичей с Днём старшего поколения

12:26
  • воскресенье
  • 01 октября 2023

Праздник напоминает о неразрывной связи времён

Сегодня Международный день старшего поколения. Поздравления москвичам направил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети, сообщает "ТВ Центр".

Он отметил, что этот праздник напоминает о неразрывной связи времён. И подчеркнул: накопленный опыт помогает и сегодня справляться с трудностями. А всё созданное старшим поколением служит прочным фундаментом для развития Москвы.

Также мэр напомнил о городских проектах, которые разработаны, чтобы разнообразить досуг пенсионеров. И пожелал им крепкого здоровья и долгих лет счастливой жизни.

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Международный день старшего поколения
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