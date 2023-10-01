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Сентябрь стал самым сухим месяцем в Москве

15:31
  • воскресенье
  • 01 октября 2023

Но осень уже вступает в свои права

Столичный регион на этой неделе остановился в шаге от температурного рекорда: столбики термометров без труда преодолели 20-градусную отметку.

Но и без таких показателей прошедший сентябрь войдёт в историю метеонаблюдений. Первый месяц осени выдался аномально тёплым и аномально сухим.

Москвичи проводили время на пляже, растения стали цвести по второму разу, даже птицы отложили перелёт на юг. Наталья Тарасова разбиралась: что происходит с нашим климатом, и чего ждать от октября (смотрите видео).

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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