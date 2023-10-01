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Как это было: исполнилось 30 лет со дня событий октября 93-го

15:24
  • воскресенье
  • 01 октября 2023

Авторский взгляд на противостояние в Москве

30 лет назад в эти дни в Москве было тревожно: 3 октября 1993 года достиг своего пика серьёзнейший политический кризис. Президент Борис Ельцин и его сторонники - против Верховного Совета и вице-президента Александра Руцкого, которые в штыки восприняли знаменитый Указ 1400.

Конфликт вылился на улицы, дошло до расстрела Белого дома. Погибли люди. Никогда ещё Новая Россия не была так близка к гражданской войне. Авторский взгляд на те события - в обзоре Веры Кузьминой (смотрите видео).

Вера Кузьмина, "ТВ Центр" 

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